Las fotos de la hija de Ricardo Darín en un sensual bikini

Al igual que muchos otros actores argentinos, Ricardo Darín eligió las exclusivas playas de Punta del Este para recibir el 2019. Lo hizo acompañado por su mujer, Florencia Bas, y su hija, Clara Darín. Su hijo mayor, el Chino Darín, no viajó con el clan. (La actriz Valeria Bertuccelli acusa de 'maltrato' al gran Ricardo Darín)

Clara es la más chica de los Darín. Tiene 25 años, está en pareja y siempre eligió el bajo perfil: es la menos conocida de la familia. (Los nervios de Chino Darín al rodar sexo con Penélope Cruz )

Si bien ha incursionado en la música como cantante -y lo sigue haciendo con cierta regularidad-, actualmente está dedicada a su marca de indumentaria femenina, que maneja junto a dos amigas.

En las imágenes se la puede ver disfrutando de un día de calor junto a su padres y un grupo de amigos. La joven se cuidó del sol con una gorra con visera y su padre, que estaba vestido con malla y remera negra, la ayudó a ponerse protector en la espada. Estuvieron toda la tarde en la playa brava de José Ignacio; tomaron sol, se refrescaron con agua y gaseosas y jugaron con su perro.

La joven siempre se mostró alejada de los medios. De todas formas, cuando en junio pasado estalló el escándalo entre Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli, quien lo acusó de "destrato" cuando actuaban juntos en la obra Escenas de la vida conyugal, Clara le dejó un sentido mensaje a su padre a través de las redes sociales.

"No conozco persona más cariñosa y amorosa. No conozco persona más cálida y sensible. No conozco mejor persona. Y todos los que te conocen, te conocen igual que yo", había escrito en aquella oportunidad la diseñadora.

Ahora, padre e hija comienzan el año juntos. Descansando, antes de afrontar los nuevos desafíos que los esperan.