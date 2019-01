Lilibeth Morillo a 'El Puma': “Como padre no vales la pena”

"El Puma" José Luis Rodríguez ha dicho recientemente que ha vuelto a nacer por tercerea vez, sin embargo parace que para sus hijas está muerto.(‘El Puma’ se somete a un doble trasplante de pulmón)

La actriz Lilibeth Morillo e hija del cantante, encrespada y con un constante nudo en la garganta, recriminó a su padre la imposibilidad de establecer algún contacto entre ellos: "Ese hombre sigue escogiendo ser padre de una y no de tres y abuelo de nadie"

Lilibeth reclamó a su padre, que intentó reestablecer el contacto con él a través de su esposa, Carolina Pérez, pero que nunca obtuvo respuesta "me leyó, pero no me contestó" dijo la actriz.(José Luis 'El Puma' Rodríguez está convencido de que los demonios gobiernan Venezuela)

Finalmente la actriz venezolana dijo, “hoy sé que no perdí, no perdí nada porque como padre no vales la pena, perdiste tú, perdiste dos hijas talentosas, maravillosas, con grandes corazones y una nieta con una dulzura que no creo que llegues a conocer”.

No es la primera vez que las Morillo arremeten contra el papel paternal de “El Puma”, en esta oportunidad la crítica surge luego que el cantante celebrara su cumpleaños número 76 tras un doble trasplante de pulmón.

La esposa del Puma se pronuncia

Carolina Pérez, esposa de "El Puma" fue interrogada acerca de las polémicas declaraciones de Lilibeth, y para ella el asunto se resoverá en algún momento “Mira la verdad creo que los problemas personales se arreglan en la casa. Ese problema en su momento se va hablar personalmente”.([VÍDEO] El "Puma" Rodríguez critica al papa Francisco por su silencio ante la crisis de Venezuela)

Este problema se va arreglar cuando sea el momento adecuado. Yo no soy la que decido eso. Nosotros también hemos tratado de reunirnos con Lilibeth y que venga a nuestra casa. Este problema se tiene que solucionar personalmente

Además, Carolina quiso enviar un mensaje de concordia a la hija de ‘El Puma’. “Qué Dios la bendiga mucho y le deseamos todo lo mejor del mundo…”, manifestó. Invitando además a Lilibeth a hablar, afirmando que las puertas de su casa están abiertas para ella.

‘El Puma’ José Luis Rodríguez estuvo casado con la cantante Lila Morillo en la década de los 60-80, producto de esa relación nació Liliana y Lilibeth, ambas son actrices. Actualmente el cantante está casado con Carolina Pérez y son padres de Génesis, conocida por su carrera en la actuación.