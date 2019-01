La estrella de Telemundo Rashel Díaz y un"hot" bikinazo en Instagram que dejó pidiendo más

La actriz y presentardora Rashel Diaz publicó una imagen que ha dejado a sus fanáticos deslumbrados en las redes sociales, la conductora del programa de Telemundo Un Nuevo Día ha hecho realidad el sueño de muchos y se ha dejado ver en bikini. Un de las prendas de moda en este inicio de 2019.(Kim Kardashian y un nano tanga: “Jennifer López no podría con esto”)

Rashel también reflexionó acerca de la fe y el esfuerzo para alcanzar los objetivos: "No pierdas nunca la Fe de que el camino, por más cuesta arriba que sea, siempre te llevará a un destino mejor del que esperabas. ❤ #VidaRashel".

La fotografía de la presentadora superó los ocho mil likes en menos de dos horas y además, y así también ha recibido cientos de comentarios en los que elogian su bella figura y sus palabras: "Hermosa" "Wooo que foto tan bella y. El mensaje tambien bendiciones pata ti Rashel"

Otros también criticaron que Rashel no dejara ver con claridad su esbelta figura y generaron polémica: "¿Pero de negro? ¿Para q se ponen vestido de baño si se van a tapar toda?" "Ojo no te estoy criticando pero si hubiese sido blanca te verías más elegante..." "En blanco me gusta más".