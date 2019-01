"Es molesto y frustrante" los comentarios de Victoria Beckham por su "eterna crisis matrimonial"

Victoria llegó al límite y está harta de que su matrimonio con David Beckham (43) siempre esté en entredicho. El próximo 4 de julio celebrarán 20 años de casados, y la ex Spice Girl ha contrarrestado los rumores acerca de la "eterna crisis" de una vez por todas: "Es molesto y frustrante".(Lluvia de estacazos a Victoria Beckham por lo que ha hecho a su hija de 7 años)

Además, Victoria Beckham (44) ha asegurado a The Guardian que su vida ya es muy "estresante" y que estos rumores no hacen más que empeorar su ánimo, por lo que trata de mantenerse al margen: "Lo dejo a mi equipo de relaciones públicas. No me involucro".

Los rumores sobre un posible distanciamiento entre los Beckham les han acompañado casi desde que casaron, pero fue este verano cuando regresaron con más fuerza hasta llegar incluso a las casas de apuestas oficiales, como Paddy Power. Algunos medios publicaron que el ex futbolista y la diseñadora estaban negociando su divorcio, algo que Victoria ha negado tajantemente.(La firma de moda de Victoria Beckham pierde millones en 2018)

A lo largo de estos 20 años, la pareja no solo han creado una familia numerosa sino también un imperio empresarial que algún día heredarán sus hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. Victoria está volcada en su pasión por la moda y su familia, razones por las que la Posh Spice ha rechazado regresar a los escenarios con las Spice Girls: "No lo haré, en absoluto. Lo que hago ahora me apasiona y es un trabajo de tiempo completo. Estoy segura de que cuando ellas salgan al escenario, una parte de mí se sentirá un poco excluida, porque una parte de mí siempre será una Spice Girl".(Lluvia de estacazos a Victoria Beckham por lo que ha hecho a su hija de 7 años)