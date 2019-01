La tetona porno Sabrina Sabrok confesó que su "éxito" se debe a un pacto con "tu sabes quien"

Aunque sus detractores intentan molestarla al señalar que es toda de plástico, ella se siente halagada. "Muchas mujeres me critican, pero mi idea es ser toda de plástico, verme como una muñeca de plástico, siempre fue mi idea desde que empecé a operarme hace más de 10 años. Entonces no me molesta, es más, me halaga que me digan que me veo de plástico, yo quiero verme artificial".