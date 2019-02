La nueva forma de proteger las conversaciones de WhatsApp con la huella dactilar o el rostro

Esta nueva configuración, permite bloquear los chats de las miradas indiscretas. Con esta opción, para entrar a las conversaciones habrá que usar el Face ID (en el caso de los iPhones X, XS, XS Max y XR) o bien en Touch ID (en el caso del 5s, 6, 6 Plus, SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus).(Whatsapp te permite con este sencillo truco ocultar la foto de perfil a un contacto desconocido)

Esta actualización, que ha mantenido a los usuarios en espera, está disponible para los usuarios en la última de iOS, es la versión 2.19.20.

Por su parte, los usuarios de Android, por ahora, deberán seguir recurriendo a aplicaciones externas para proteger sus chats y fotos dentro de esta app.