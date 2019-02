El sexy atuendo de "la chica del clima más linda del mundo" para ver el Super Bowl LIII

La presentadora del tiempo Yanet García, considerada como "la chica del clima más linda del mundo", aprovechó la fiebre del Super Bowl LIII para una vez más mostrar su sensualidad. (Yanet García: ‘La chica del clima’ explota su sexualidad con una atrevida foto)

La estrella mexicana nacida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, acostumbra seducir a sus seguidores en Instagram con imágenes en las que muestra sus mejores ángulos, pero esta ocasión lo hizo para preguntarles cuál era su equipo favorito en el partido de fútbol americano más importante del año.





Para mostrar su interés en el Super Bowl, García compartió una fotografía durante la transmisión del programa matutino Televisa Hoy. Ese día la chica del clima iba vestida con un atuendo ajustado, azul con rojo, que le permitió lucir sus piernas y su cintura parcialmente. (Yanet García y el triunfo de su espectacular 'colita' en Instagram)

Detrás de ella aparecieron los jerseys de los equipos que buscaban consagrarse como el campeón absoluto de la NFL: los New England Patriots y Los Ángeles Rams.

"Patriots o Rams: ¿Quién va ganar el gran juego", preguntó la presentadora a sus más de 9 millones de seguidores.

"No me importa (quien gane), después de esta foto, mejor me quedo viéndote", "Tus shorts ganan" y "Yanet, por favor te lo suplico, manda tus packs a tús seguidores pliiiiiiiiiiis", fueron algunos de los comentarios que recibió en respuesta.

En los últimos años de su carrera la presentadora se ha vuelto famosa en las redes sociales por sus atributos físicos. Normalmente suele compartir fotografías en traje de baño, bikini o mientras realiza rutinas de ejercicio.

Es por esa razón que ha sido criticada y señalada por personas que aseguran que su figura no es producto del ejercicio, sino de las cirugías estéticas. A pesar de estas acusaciones, la joven ha asegurado en varias ocasiones que la disciplina en su régimen de alimentación y ejercicio le ha servido para lograr el aspecto que tiene hoy.