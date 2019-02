Diputada brasileña usa una blusa muy escotada y amenazan con violarla

El escotado atuendo elegido por la política brasileña Ana Paula da Silva, para la toma de posesión del cargo de diputada estatal del estado de Santa Catarina se convirtió en el centro de una gran polémica en el país suramericano. (7 años de cárcel a dos policías por violar a una turista canadiense en una comisaría)

El mono rojo que dejaba descubierta parte del pecho y de la espalda de Ana Paula, la quinta parlamentaria más votada de su estado, se convirtió en motivo de numerosos comentarios ofensivos en las redes sociales. ( La Policía busca frenéticamente a un taxista en Valencia, acusado de violar a una joven de 22 años)

Ana Paula no tardó en pronunciarse acerca del ocurrido. En sus redes sociales, la política compartió una instantánea del día de la ceremonia y escribió en la imagen algunos de sus logros políticos, entre ellos, el índice de 90% de aprobación alcanzado mientras era alcaldesa de la ciudad de Bombinhas y la elección de su gestión municipal como la tercera mejor de todo el país.

"A los que no me conocen, este es un pedacito de mi historia. La manera en la que a mí me gusta vestirme no tiene nada que ver con mi trabajo. No voy a cambiar mi forma de ser porque ahora sea diputada", escribió da Silva.

La política consideró, además, que lo ocurrido es una oportunidad para discutir sobre el machismo y la violencia de género en el país, así como sobre el lugar de las mujeres en la política.

"Las mujeres están en la política y la sociedad tiene que acostumbrarse a ellas como son. Hay cuestiones mucho más importantes que discutir para la Asamblea Legislativa", afirmó la diputada.