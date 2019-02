Una directora de Vogue Brasil celebra una polémica fiesta con "temática de esclavos"

La lujosa fiesta de cumpleaños de Donata Meirelles, directora de estilo la revista Vogue en Brasil, terminó siendo calificada de ser "la demostración perfecta del peor racismo perverso". ( La Policía Nacional atrapa a la banda que explotaba a 750 'esclavos' vietnamitas en centros de manicura)



Así se refirió a la celebración Stephanie Ribeiro, columnista de la revista Marie Claire, quien en su cuenta de Twitter compartió fotos de la "fiesta temática de esclavos", como ella la llama. (Jair Bolsonaro sobre los médicos cubanos: "No podemos admitir esclavos en Brasil")

En una de las imágenes de la celebración se ve a Meirelles sentada en un trono, acompañada de dos mujeres negras a ambos lados.

Slavery Themed Party: Donata Meirelles, head of fashion stylish at Magazine Vogue Brazil, held commemorations of her 50 years old birthday in such peculiar ways. Her called party #DOShow50 was a perfect demonstration of the worst pervert racism. pic.twitter.com/D5RJ1167A3