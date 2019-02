Will Smith confesó las razones por las cuales rechazó protagonizar Matrix

Todos en nuestras vidas hemos tomado decisiones, algunas acertadas y otras no tanto, sin embargo, cuando se trata de cine, fama y millones una mala decisión tiene mayor peso, es lo que dejó ver Will Smith, al confesar, luego de 20 años, cómo se sintió al darle la espalda al papel de Neo en Matrix.(Disney estrena el tráiler de "Aladdín", con un azul Will Smith)

El actor estaba camino a convertirse en una gran estrella de Hollwyood cuando Warner y las hermanas Wachowski le ofrecieron protagonizar una innovadora película de ciencia ficción.

Pero a Smith la idea no lo convenció, y apostó sus fichas por un western llamado ‘Wild Wild West’ del que hoy nadie tiene demasiados recuerdos. Esa decisión no entorpeció el triunfo del intérprete en la meca del cine, aunque en muchísimas oportunidades él se refirió al pésimo olfato que tuvo en esa oportunidad.(Las primeras imágenes de Will Smith grabando “Bad Boys 3”)

Casi en homenaje a los veinte años de Matrix, Will subió un video a YouTube en el que explicó por qué rechazó ese papel. Como antecedente de su mal olfato, contó que luego de hacer ‘Independence Day’ y cuando le ofrecieron ‘Men in Black’, tenía pensada rechazarla porque no tenía ganas de ser “el tipo de los aliens”. Pero el llamado de Steven Spielberg lo hizo cambiar de idea cuando el realizador de E.T. le dijo: “No uses tu cerebro en esta ocasión, usa el mío“.

El tiempo pasó y Smith conoció a las Wachowski. En una primera reunión con ellas, Smith explicó que le hablaron sobre los saltos que daría su personaje, cómo se quedaría congelado en el aire y sería retratado en 360 grados con una innovadora técnica de cámaras.(La esposa de Will Smith confiesa que 'coqueteó' con el suicidio cuando alcanzó la fama)

Casi entre risas, luego concluyó: “Así que hice ‘Wild Wild West’. No estoy orgulloso de eso. Pero bueno, Keanu estuvo perfecto, Lawrence Fishburne estuvo perfecto. Y si yo la hubiera hecho entonces Morfeo no hubiera sido negro porque estaban buscando a Val Kilmer para ese personaje. ¡De esa forma mi participación hubiera estropeado todo Matrix, la hubiera arruinado, así que visto de ese modo les hice un gran favor!“.