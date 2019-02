Las horrendas confesiones de la exempleada doméstica de Michael Jackson: "Había vaselina por todo neverland"

"Tenía miedo de decir algo malo sobre el señor Jackson. Si alguna vez aparecía en la televisión, me decían que podían contratar a un sicario para que me sacara, me cortara el cuello, y que nunca encontrarían mi cuerpo", aseguró McManus a Bartlett.(Nuevo documental acusa a Michael Jackson de dar un anillo de diamantes a un niño a cambio de sexo)