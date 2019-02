Exempleada de Michael Jackson: "Vi lo que vi... sus manos estaban en su entrepierna"

"Acariciar a los niños … por la parte trasera. No pensé que fuera apropiado porque no son sus hijos … Simplemente no pensé que fuera lo correcto", explicó.

En el programa Sunday Night mencionó que la pareja a menudo miraba a Peter Pan y pasaba tiempo en el jacuzzi. Casi siempre Jackson estaba desnudo durante estas interacciones, dijo Adrian.

También afirma que Jackson lo invitó a desnudarse, pero el niño nunca se sintió cómodo para hacerlo.



El abogado de Jackson, Tom Mesereau, dijo que las acusaciones no son más que una forma para que los "oportunistas ganen dinero rápido" impulsados ​​por el movimiento #MeToo.