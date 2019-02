La familia de Michael Jackson acalla las denuncias de pederastia: "nunca abusó de niños"

La familia del fallecido cantante Michael Jackson respondió las acusaciones que durante algunos meses han salido a la luz en el documental Leaving Neverland donde dos jóvenes denunciaron abuso sexual cuando convivieron con el cantante cuando eran niños. (Exempleada de Michael Jackson: "Vi lo que vi... sus manos estaban en su entrepierna")

Los hermanos de Jackson, Tito, Marlon y Jackie, y el sobrino Taj defendieron a estrella del pop y consideraron que estas acusaciones son sólo "por dinero, siempre lo ha sido. No tienen evidencia". (Adrian McManus: "Si hablaba de las relaciones de Michael Jackson con los niños, me cortaban el cuello")



En una entrevista con la periodista Gayle King, del programa "CBS This Morning" presentada este miércoles, la familia del cantante desestimó las acusaciones sobre el supuesto abuso sexual de Michael Jackson sobre las decenas de niños con los que tuvo contacto en su rancho de Neverland.

Cuando la entrevistadora Gayle King le preguntó si era justo denunciar el documental sin verlo, Marlon afirmó que no era necesario porque "conocía a su hermano pequeño" y "no era así".



Luego Jackie intervino diciendo que no le "importaba verlo" porque, según dijo, la intención de su hermano era únicamente "unir al mundo" y "hacer felices a los niños. Así era".

Es la primera entrevista televisiva de la familia en respuesta a las afirmaciones del documental que lo acusan directamente sobre abuso sexual. "¿No te pareció extraño que tu hermano compartiera una cama o tuviera una fiesta con niños pequeños?", preguntó la periodista.

"Crecí con él, así que para mí no era extraño", dijo Taj. "Sabes, creo que, para el mundo exterior, sí, creo que puede ser extraño. Quiero decir, no soy ajeno a lo que se decía. Pero cuando realmente estás ahí en esa atmósfera y estás cerca y estás viendo películas, ya sea con sus hijos, ya sea Little Rascals o Three Stooges, y estás viendo estas cosas, es como, es muy inocente. El tío era solo él mismo, no tenía un solo hueso de abusador en su cuerpo, no podría mirarlo de esa manera. Y creo que esa fue la cuestión, su ingenuidad fue su caída de alguna forma".

La familia de Jackson acusó a HBO la semana pasada, calificando a Leaving Neverland como "un maratón de propagación sin garantías para explotar descaradamente a un hombre inocente que ya no está aquí para defenderse".

Michael Jackson negó repetidamente que haya abusado sexualmente de niños. Resolvió las acusaciones legales desde 1993 y fue absuelto en un juicio penal de 2005.

Los acusadores dijeron que Jackson les advirtió que tenían que mantener el abuso en secreto y supuestamente los presionó para que lo defendieran cuando fueran llamados a los juicios. En la corte y en entrevistas de televisión, Robson negó haber sido molestado por Jackson.

Sin embargo en 2013, después de supuestamente sufrir crisis nerviosas, Robson decidió contar lo que afirma es la verdadera historia en una demanda contra el patrimonio de Jackson. Safechuck lo siguió un año después, aunque, según los informes, también había negado las acusaciones anteriormente. Ambos casos fueron desechados por el estatuto de limitaciones. Los hombres ahora están apelando.

La familia dijo que Robson y Safechuck se están presentando ahora debido a que buscan dinero. "Se trata de dinero", dijo Marlon. "Siempre ha sido por dinero. Odio decirlo pero respecto a mi tío, es casi como si vieran un cheque en blanco", dijo Taj, y agregó: "Estas personas ... sintieron que se les debe algo. De trabajar por algo, culpan de todo a mi tío".

Marlon dijo que quiere que los espectadores sepan "este documental no dice la verdad". "No ha habido ninguna evidencia que corrobore su historia. Y no están interesados ​​en hacer eso", agregó Marlon.

"¿Nunca fue, en su opinión, abusivo con los niños de una manera sexual?", preguntó King. "No. Nunca", respondieron al unísono, sacudiendo la cabeza. "Las personas que realmente lo conocen, también saben la verdad", dijo Jackie.

En Leaving Neverland, Wade Robson y James Safechuck acusan a Jackson de abusar de ellos cuando eran niños pequeños. El documental de cuatro horas de duración, dirigido por Dan Reed, se proyectó por primera vez en Sundance en enero, y HBO y el Canal 4 de Gran Bretaña obtuvieron los derechos de la televisión antes del festival anual. HBO lo volverá a presentar este domingo próximo.

Además de las acusaciones de Robson y Safechuck, una ex empleada personal de Jackson, Adrian McManus, cuestionó comportamiento que presuntamente fue testigo durante los cuatro años que trabajó en el rancho de Neverland.

Ella afirmó que la estrella llevó a una larga fila de muchachos jóvenes a su habitación y que vio comportamientos que ella considera "inapropiados". McManus, de 56 años, afirma que a menudo encontraba la ropa interior de Jackson y los niños en el jacuzzi y las bañeras de la casa, y vio a los niños que caminaban casi sin ropa.

Desde 1990, McManus pasó cuatro años como sirvienta personal de Jackson, una de los pocas empleadas que tuvo acceso a la habitación de la estrella, el baño y las cámaras secretas.

"Había un montón de vaselina por todo Neverland, gran parte en el dormitorio de Michael. No lo cuestioné, porque él era mi jefe y tú solo haces lo que se supone que debes hacer, pero sí me pareció extraño. Y lo tenía todo en la casa principal", recordó.