El vídeo más polémico de EEUU: ¿Donald Trump olvidó ponerse su peluca?

La cabellera del presidente Donald Trump ha sido tema central de todo tipo de polémicas y teorías, una de las cuales afirma que el mandatario en realidad es calvo. ( Donald Trump da la puntilla a Boeing al vetar los vuelos del 737 MAX)



Por supuesto, no hay pruebas sobre dicha afirmación, pero en redes sociales circuló un video donde el republicano habla con algunas personas en Mar-a-Lago, Florida, quienes le piden quitarse la gorra, pero él afirma que no su cabello "es un desastre", después de unos segundos acepta y ¡se ve calvo! ( Donald Trump plantea perseguir como terroristas a los líderes de cárteles mexicanos)

A video comparison ends speculation that @realDonaldTrump "forgot he's not wearing his toupee." Here's how this story began: https://t.co/UV12Bte63K pic.twitter.com/Bfa56yCU5G

En efecto se trata de un video, una de esas "noticias falsas" que el presidente Trump ha señalado sobre él, con la diferencia de que ésta lo es y así lo demostró snopes.com.

El video original fue grabado el 9 de marzo de este año y el falso fue publicado por dos días después por el usuario de Twitter, Paul Lee Ticks, conocido por realizar montajes para crear “memes”.

Aquí el video original, publicado por el demócrata Scott Dworkin, quien calificó de “flojo” al mandatario, luego de que presumiera que le encanta ir a Florida a jugar golf.

"I said you know what, I'll sneak out, play golf, I'll come home and relax." Trump said yesterday at Mar-a-Lago. Laziest and most corrupt president ever. pic.twitter.com/7my3O9H1Mk