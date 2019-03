Pillan a la reconocida youtuber vegana Rawvana comiendo pescado

"A mi no me importa que me cataloguen de traicionera o de mala amiga. […] No sabía que este clip estaba incluido en mi vlog. No era mi intención hacerle daño a nadie, ni causar una polémica con mi contenido. A veces estos accidentes pasan y ya sólo puedo asumir mi responsabilidad", escribió la vlogger.

"No es un proceso fácil para ella después de años de llevar este estilo de vida y lamento que se haya apresurado el momento de contarles. Por mi parte yo asumo la responsabilidad al no editar ni revisar muchas veces mi contenido, como se lo paso a mi editor lo subo", explicó.

Y no sabía que este clip estaba incluido en mi vlog. No era mi intención hacerle daño a nadie, ni causar una polémica con mi contenido. A veces estos accidentes pasan y ya solo puedo asumir mi responsabilidad y apoyar a Yovana en todas las decisiones que ella tome en su proceso. — Paula Galindo (@Paugalindo) 16 de marzo de 2019









No es un proceso fácil para ella después de años de llevar este estilo de vida y lamento que se haya apresurado el momento de contarles. Por mi parte yo asumo la responsabilidad al no editar ni revisar muchas veces mi contenido, como se lo paso a mi editor lo subo... — Paula Galindo (@Paugalindo) 16 de marzo de 2019