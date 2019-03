Video: Trabajadora sexual lame el asiento de un inodoro de avión

Un video ha incendiado Twitter, generando decenas de comentarios negativos de usuarios de esta red social, pues se observa a una mujer lamiendo la taza de un inodoro de un avión. (Fue a usar el baño y lo que halló en el inodoro lo dejó en shock)



La protagonista de esta osada acción es una reconocida trabajadora sexual de Brooklyn que se hace llamar en esta plataforma “Grimiestt”, quien suele publicar contenido XXX en sus plataformas sociales. ( Este hombre mete la mano en el inodoro para rescatar su teléfono y queda atrapado )



En el video, la chica indica que no se identifica con ninguno de los géneros sexuales, mientras lame el asiento del baño.

“Lamí muchos baños en mi vida, pero este fue el primero que hizo que mi lengua se entumeciera”, escribió la trabajadora sexual, junto con una serie de emojis.

El video se viralizó y ya fue visto por millones, generando todo tipo de comentarios en donde la gente ha expresado su disgusto y a la vez incredulidad por lo mostrado en el video.

I’ve licked a lotta toilets in my day but this was the first that made my tongue go numb🚽✈️🧻🛩👅👅👅👅👅 pic.twitter.com/4jMLEle2IL