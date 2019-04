'Sangre y Asfalto': La historia de 158 muertes del dictador Nicolás Maduro durante las protestas de 2017

Periodista Digital entrevistó a Carol Prunhuber, la periodista venezolana que está en Madrid presentando su más reciente libro "Sangre y Asfalto: 135 días en las calles de Venezuela".

Para realizar su obra, la escritora con un PHD en la Universidad de Paris, se entrevistó con periodistas que estuvieron en las calles venezolanas entre los meses de abril y agosto de 2017, también se sirvió de los regitros publicados en medios de comunicación, redes sociales y trabajos gráficos de quienes sufrieron y fueron testigos de la cruda represión del régimen chavista en dicho lapso.

La finalidad del libro es que la experiencia sufrida bajo el yugo de la dictadura chavista no quede en el olvido, que no cambien el relato de los hechos, "Yo tomé esas historias y comencé a archivarlas, pero entonces me di cuenta que había que documentarlo, porque la gente que está allá adentro no se da cuenta de todo lo que está viviendo, para que no nos cambien la historia, el libro son los testimonios de la gente en la calle"

La represión criminal llevada a cabo por el régimen chavista en esos 135 días fue demoledora, y tomando fuentes del portal runrun.es, Prunhuber publica que hubo 158 muertes por las protestas, 83 de ellas (53%) ocurrieron a manos de fuerzas del Estado y paramilitares chavistas, 92% de los fallecidos eran civiles y más de 50% de los fallecidos eran menores de 30 años.





En cuanto a la comunidad internacional, cree que la izquierda ha hecho mucho daño a Venezuela, así lo expresa la periodista:

"La población venezolana ha sido una víctima de la izquierda internacional, porque los venezolanos han salido a la calle a defender sus derechos constitucionalmente, la oposición ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para convencer al mundo de que estaban protestando de manera cívica, en cambio hay un régimen que mata y asesina con tiros en la cabeza a muchachitos de 16 años y a esos no se les juzga... la población tiene derecho a defenderse de un régimen que la está asesinando y de diferentes maneras"

Respecto de la situación actual en las calles venezolanas, Prunhuber cree que Guaidó es el líder que en el año 2017 no existió en Venezuela, y que eso representa, junto con el apoyo de la comunidad internacional un factor que marca diferencia.

El trabajo en el terreno durante esos cinco meses de 2017 fue la base para la elaboración de libro, por ello Carol quiso agradecer a periodistas y fotógrafos venezolanos que hicieron el trabajo de documentar los lamentables sucesos de aquel 2017.

Me puse en contacto con los fotógrafos y 17 de ellos me entregaron sus fotos sin cobro alguno, tengo en mi archivo 500 fotos de una calidad impresionante y se los agradezco a todos.

El libro "Sangre y Asfalto: 135 días en las calles de Venezuela", se presentará el jueves 4 de abril de 2019 en el Salón Cielo del Teatro Barceló.

En la presentación de la obra participarán, además de Carol Prunhuber, José Andrés Rojo y Juan Cruz, del diario El País; David Vallenilla, padre del asesinado David José Vallenilla; Lorent Saleh, Andrés Colmenárez activista de DDHH y Carlos Moreno, hermano de la víctima del régimen Paul Moreno.

El evento será moderado por el sociólogo venezolano Tomás Páez Bravo.