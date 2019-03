Cardi B habló de su pasado en el que drogaba y robaba a los hombres

Además, también se refirió a la violencia del género musical. "Hay raperos que ensalzan la violencia, las drogas y los robos", comparó. "Nunca glorificaría las cosas con las que crecí, nunca puse esas cosas en mi música porque no estoy orgullosa de eso y siento que es una responsabilidad no glorificarlo. Fui bendecida de haber podido salir de eso, pero muchas mujeres no lo han hecho".