Los mensajes de Selena Gómez a Justin Bieber que enardecen Instagram

Selena Gómez y Justin Bieber no paran de generar polémica, son expertos en mantener el avispero en alboroto.

Han pasado procesos muy similares, ella estuvo en un centro psiquiátrico donde permaneció internada por varios meses para recuperarse de su depresión, ambos personajes han vuelto a la primera página de los medios de comunicación estadounidenses y a él se le ha visto muy mal, tanto que tomó la decisión de apartarse un tiempo de los escenarios.

Parece que un amor de infancia los ha unido incluso en las crisis que han atravesado como adultos aunque no estén juntos.

Según cuentan el cantante no puede quitarse de la cabeza a Gómez, su gran amor y por el que está pasando uno de los peores momentos de su vida. Al parecer el canadiense se culpa del intento de suicidio de Gómez tras anunciar su ruptura.

Ahora el cantante intenta recuperar su vida de la mano de su pareja, Hailey Baldwin. El pasado año se casó con ella en secreto, aunque realizarán una boda con familiares y amigos cuando Bieber este 100% recuperado.

Lo primero es su salud, tal y como comunicó la modelo quién negó cualquier tipo de ruptura entre ambos. Al parecer la pareja está mejor que nunca. Y sino que se lo digan al casoplón donde vivirán a partir de los próximos meses.

Justin Bieber acaba de adquirir una mansión en la lujosa y famosa urbanización de Beverly Hills. Cuenta con jardín, piscina, gimnasio. No le falta de nada.

Para zanjar todo tipo de especulaciones. El cantante ha decidido pronunciarse al respecto de su relación con Selena en sus redes sociales. "He amado y amo a Selena, siempre tendrá un lugar en mi corazón pero estoy totalmente enamorado de mi esposa y es absolutamente lo MEJOR que me ha pasado en mi vida, punto", explicó Bieber en su cuenta de Instagram.

De esta forma calla todo tipo de rumores sobre una ruptura con la modelo o su retirada temporal de la música por problemas de salud. Nunca más piensa responder ningún mensaje que menosprecie a Baldwin y niega que su matrimonio sea una tapadera para volver con Gómez. Está muy enamorado de Baldwin y lo grita alto y claro. Selena siempre estará en su corazón, pero es el pasado.

Esta es una respuesta a toda la gente inmadura y enferma que envía a Hailey dañinos mensajes como: el siempre vuelve a Selena, 'Selena es mejor para él'. Hailey es mi novia. Punto. Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas y si no me apoyas no eres un fan o una buena persona