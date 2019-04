Fotos: Pastor renuncia a su fe para convertirse en un sexy modelo

Clint Hayslett decidió dejar atrás los 20 años que dedicó a ser pastor en tres diferentes iglesias de Estados Unidos para modelar gafas de sol. Y su éxito ha sido rotundo. (Detienen a una modelo Playboy por el asesinato de un psiquiatra de 71 años en California)

El hombre, que dejó de ser pastor para convertirse en un sexy modelo cuarentón, saltó a la fama en las redes sociales luego de que su hijo subiera las fotos de su progenitor a Twitter. En poco tiempo fue retuiteado más de 80.000 veces y otros hijos con padres candentes hicieron lo mismo, en serio y en broma. (Sophia Hadjipanteli: la modelo "uniceja" amenazada de muerte por su aspecto)

Fue así como Hayslett, un atractivo hombre de 45 años, se convirtió en un fenómeno viral. Y todo comenzó porque su peluquero le pidió ser la imagen de la marca para la que también se desempeña como gerente de marketing, Donahugh Sunglasses.

My dad is 45, pursuing a modeling career, and I’ve never seen him happier. He told me he’s just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/zYSmZGbPCn