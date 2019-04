El beso de Tony Stark con un actor mexicano que desató la polémica en las redes

¿Es o no Photoshop? el actor mexicano Carlos Ponce aparece junto a Robert Downey Jr. en Instagram.

El actor mexicano Carlos Ponce compartió una fotografía en la que aparece “recibiendo” un beso en la mejilla, nada más y nada menos que, por parte del interprete de Tony Stark en Iron Man y Los Vengadores.(Roban la armadura de 'Iron Man', valorada en 325.000 dólares)

Junto a la imagen el actor de Telemundo escribió: “#HappyBday @robertdowneyjrHaaaa!! Big great abrazo…. #ironman#OldNews #FakeNews”.

La publicación se viralizó y recibió 14 mi likes,muchos amaron la imagen, y se armó la polémica para dilucidar si era o no producto del Photoshop.(Elton John y Robert Downey Jr. hacen pública su batalla contra las drogas en apoyo a Demi Lovato)

Lo único cierto es que el pasado 4 de abril Robert Downey Jr. celebró su cumpleaños número 54, y que en este mes también festejará el estreno de Avengers: Endgame, el próximo 26 de abril.

Como Ponce otro famoso que se sumo a la felicitación para Robert fue su amigo y compañero en la cinta de superhéroes, Chris Hemsworth a través de Twitter.

Happy birthday @RobertDowneyJr lots of love from all your avenger friends who are forever grateful for your awesomeness @TessaThompson_x pic.twitter.com/npXSIhu9rQ