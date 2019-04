Jennifer López lanza una noticia 'bomba' en un vídeo de sólo un minuto

Jennifer López sólo necesitó de un minuto para revolucionar a Estados Unidos. La cantante americana, a punto de cumplir 50 años, está en su mejor momento profesional pero JLo quiere ir un poco más allá y ya se conoce cuál será su próximo salto profesional. ( Vídeo: El sensual e íntimo baile de Jennifer Lopez a Alex Rodríguez (twerking incluido))

Ha sido la propia Jennifer la que ha soltado el bombazo a través de cuenta de Instagram. En ella ha colgado un trozo del vídeo de presentación de esta nueva faceta. Eso sí, no va a ser precisamente que consiga millones de visitas. Y es que JLO va a aprovechar el canal que ya tiene en YouTube donde se cuelgan sus videoclips para lanzar su propio contenido. (Pillan a Jennifer López en pijama y en vez de irse a la cama a dormir, se pone a bailar)

Un contenido en el que podremos ver a la Jennifer más personal, en la que nos contará su día a día, cómo consigue estar siempre tan perfecta y como es capaz de compaginar todo y cavada uno de los proyectos (profesionales y personales) que tiene en marcha.

Un primer vídeo de presentación que, ojo, ya ha conseguido ni más ni menos que 190.000 visitas en apenas un día. Y subiendo. Unas imágenes que nada tiene que ver con los escotes, los bailes y los bikinis a los que nos tiene acostumbrados Jennifer pero que dan buena muestra del impacto mediático de la americana.

Jennifer ha demostrado que no hay reto que no acepte. Y el de ahora es de los gordos: ¿se convertirá JLO en una de las youtubers más seguidas en la red? No es descabellado pensar que así será.