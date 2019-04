La foto del príncipe Guillermo con su aristócrata vecina que confirma que Kate Middleton sí es una cornuda

Luego de que se hicieran públicos detalles de la muerte de la Princesa Diana hasta ahora desconocidos, es el escándalo que sacude la relación del príncipe Guillermo con su esposa Kate Middleton lo que está generando un torbellino.(Sale a la luz esta nueva versión sobre la muerte de Lady Di)

De acuerdo con los medios británicos, el hijo de la fallecida princesa Diana habría tenido un affaire con Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, y ahora examiga de Kate, lo que confirmaría que a la duquesa de Cambridge sí le han puesto los cuernos.(¿Kate Middleton cornuda?: Desvelan relación del principe Guillermo con una aristócrata vecina)

En la imagen difundida tanto por las redes sociales como por los principales diarios locales, se observa al duque de Cambridge y futuro rey de Inglaterra, de 36 años, en un club nocturno disfrutando de la compañía de una mujer, que sería Hanbury.

La polémica captura sale a la luz días después de que surgieran fuertes rumores de que la pareja real, casada desde el 2011, afronta severos problemas matrimoniales.

Los tabloides señalan que la amistad de Middleton y la marquesa se fortaleció cuando se convirtieron en vecinas en Anmer Hall en Norfolk. Pero luego algo sucedió entre ellas dos y hoy Middleton ya no permite su presencia en eventos de la familia real.

¿Quién es la marquesa de Cholmondeley?

La aristócrata tiene 35 años y trabajó como modelo para Storm, la agencia que descubrió a Kate Moss. Está casada con el millonario David Rocksavage desde 2009, 23 años mayor que ella, y tiene tres hijos: los gemelos de 9 años, Alexander y Oliver, e Iris, de tres.

En el año 2005 la marquesa fue muy criticada por una escandalosa fotografía suya posando en bikini junto a su hermana y el entonces primer ministro Tony Blair.

Su marido David Rocksavage heredó un patrimonio estimado de £ 112 millones (unos 146 millones de dólares) hace 27 años, que incluía el castillo de Cholmondeley en Cheshire.

Por otro parte, la abuela materna de Rose, Lady Elisabeth Longman, fue una de las damas de honor en el casamiento de la reina Isabel II con Felipe de Edimburgo en 1947.

Una semanas antes de que se diera a conocer esta imagen el tabloide The Sun había informado que la relación entre Middleton, de 37 años, y su ahora ex amiga era "mucho peor de lo que se pensaba". Incluso el citado medio señalaba que el propio Guillermo intervino en la riña ya que disfrutaba mucho de las salidas matrimoniales con Rose y su esposo.

"Guillermo quería acercarlas para que las dos parejas puedan seguir siendo amigas, ya que viven muy cerca y comparten muchos amigos en común. Pero Kate ha dejado claro que ya no quiere verlos y quiere que Guillermo no los invite a eventos oficiales, a pesar de su estatus social", añadió la fuente al mencionado periódico. Los miembros de la realeza coinciden y aseguran que Middleton se negó a "hacer las paces" con ella.

No es la primera vez que Guillermo es vinculado con la marquesa.

La revista In Touch fue la primera publicación en hablar sobre la relación extramatrimonial de Guillermo con su vecina aristocrática, mientras que su esposa estaba embarazada de su tercer hijo. La publicación ahora resurge esa historia y señala - citando una fuente cercana a la pareja real - que después de escuchar los rumores, Kate "se enfrentó de inmediato" a Guillermo, quien "simplemente se rió diciendo que no había nada entre ellos".(EL vestidito ceñido y transparente de Kate Middleton: "Y después dicen que es Meghan")

El Palacio de Kensington no se ha pronunciado sobre el tema y lo más probable es que no lo haga, pero en off the record han dejado en claro que la historia es "errónea y falsa".

Ante los rumores, el príncipe Harry defendió a Kate, según lo informado por la revista Slate. "La infidelidad arruinó nuestra infancia. ¿Cómo puedes tener una aventura cuando tienes tres hijos?", habría sido la frase de Harry a su hermano y futuro rey de Inglaterra.("Kate Middelton no es la única cornuda": Harrry habría engañado a Meghan Markle)

El duque de Sussex se refería a la relación extramarital que mantuvo por años su padre, el príncipe Carlos, con Camila Parker Bowles durante su matrimonio con Lady Di. Luego de la muerte de Diana Specer y gracias al permiso de la reina Isabel II, Carlos de Gales oficializó su romance con su amante y se casó con ella en el año 2005.