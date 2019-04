Orgullo latino: Marc Anthony, el primer latinoamericano reconocido por el antiguo club de Harvard

Los latinoamericanos siguen ganando reconocimiento internacional. El cantante Marc Anthony se convirtió en el primer latino en ser reconocido con el premio "Order of the Golden Sphinx", el mayor honor que concede el "Hasty Pudding Institute of 1770", una sociedad de la Universidad de Harvard que además le recibió como miembro honorario durante su gala anual en Nueva York. (La modelo Shannon de Lima, ex de Marc Anthony, nueva pareja de James Rodríguez)