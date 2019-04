Fotos: Natti Natasha se opera los senos porque uno era más grande que otro

Natti Natasha posó para el último número de la revista Cosmopolitan, y en medio de una entrevista para la editorial, reveló que se sometió a una mamoplastia de aumento. (Natti Natasha le pone candela al fin de semana con un bikinazo que deja al aire toda su anatomía)

La cantante oriunda de República Dominicana también añadió durante el encuentro cuál fue el motivo que la llevó a tomar la decisión de aumentarse los senos. (La hermosa Natti Natasha posa con un vestido transparente)

"Había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión y fue una decisión personal, porque un seno era más grande que otro", confesó la artista a Cosmopolitan. La cantante aseguró que quería simetría en su busto y por eso decidió colocarse implantes de silicona, además, explicó que se siente feliz con los resultados.

Respecto a las decisiones que llevan a las mujeres a someterse a procesos similares, Natti explicó: "para verse natural, para resaltar ciertas cositas, para darle simetría, que era lo que yo buscaba".





"Tener un seno más grande que otro es algo que a muchas mujeres nos pasa y algunas se sienten cómodas con eso", comentó Natti. "Quería hacer ese pequeño cambio y me lo hice. No me arrepiento. Es una cuestión de perspectiva", añadió.

La intérprete de ‘La mejor versión de mí' aseguró que en la vida hay que hacer lo que se desee y con lo que se sienta cómodo, porque de igual manera va a haber gente que critique.

"Si estás operada, te critican, pero también si no lo estás. Es algo por lo que no deben atacar, es bullying", aseguró.

Por su parte, la sensual cantante dominicana publicó en sus redes sociales la portada de la revista Cosmopolitan, donde posó con un diminuto top.