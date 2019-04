Preocupación por el demacrado aspecto del hijo de Will Smith

Jayden Smith, hijo de la superestrella de Hollywood Will Smith, levantó cientos de comentarios de preocupación debido a cómo luce en sus más recientes fotografías publicadas en su cuenta personal de Instagram. (Will Smith paraliza Miami Beach para filmar "Dos policías rebeldes 3")

El joven de 21 años recién se presentó en el Festival Musical de Coachella, en donde gozó del cariño de los asistentes. Incluso cantó junto a su famoso padre y a pesar de lo muy contento y activo que se le vio sobre el escenario, su aspecto físico dejó mucho que desear y no fueron pocos los que lo notaron. ( El 'sabrosón' baile de Will Smith con unas abuelitas raperas en Cuba )



Jayden se dejó ver con el torso desnudo, revelando una extrema delgadez; su rostro también demostraba el poco peso del actor. Su piel muy pegada al cráneo le daba un aspecto cadavérico.

Smith decidió incursionar en la música luego comenzar a muy temprana edad su carrera artística en la actuación. De hecho, al menos dos películas realizó junto a su papá, After Earth y The pursuit of Happyness.

Jaden y su hermana Willow son fruto del matrimonio entre la también actriz Jada Pinkett-Smith y Will Smith.