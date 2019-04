La retaguardia del éxito: Así celebró "La chica más sexy clima" sus 10 millones de seguidores en Instagram

Yanet García lo logró, alcanzó los 10 millones de seguidores en Instagram. La conocida como “La chica más sexy del clima” había prometido festejar el acontecimiento con una foto muy especial y vaya que sí cumplió.

“Gracias por los 10 millones de seguidores”, escribió García en la red social. “Hace 5 años sólo tenía unos cuantos miles de seguidores y decidí arriesgarme e intentar algo que nunca había hecho antes, estar en televisión como la chica del clima en Monterrey”.

“Los primeros meses fue terrible y llegaba a mi casa llorando de lo mala que era. Estaba determinada a mejorar entonces un amigo me grabó y subía los clips a YouTube para ver lo que estaba haciendo mal y ver como podía mejorar. Nunca imaginé que alguien viera esos clips y hacer que un video se hiciera viral. Más de 500 mil personas me siguieron en una semana y eso me abrió muchas oportunidades de las cuales estoy muy agradecida”, afirmó.

“Todo lo que hago aquí es para inspirarlos para que vivan feliz, para que sean buenos con todos, y que trabajen duro y sigan sus sueños. Gracias a todos por su amor y apoyo, son lo máximo. Nunca olvides de donde vienes ni para donde vas”, concluyó.