Rompe el corazón de una chica al tocar la puerta equivocada para invitar al 'prom'

Una simple equivocación puede romper un corazón. Un joven de Nevada (EEUU) se hizo viral con su invitación a una fiesta de ‘prom’ en la que rompió el corazón de una joven. (Gay sale del armario por la puerta grande: Durante el discurso de su graduación)

La situación ocurrió el pasado 31 de marzo cuando Austin Mousa, de 17 años, llegó a una casa con una caja de donuts con el fin de invitar a Hannah Masluk al baile final de secundaria. El joven llevó a su amigo Johnny Pashales para que grabara el momento. (Tenemos el OUTFIT perfecto para tu fiesta de GRADUACIÓN)

Only I could mess up going to a girl’s house to ask her to prom @hannahhmaslukk pic.twitter.com/YsXqIx4HyH