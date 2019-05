La fría despedida entre el expresidente Peña Nieto y su exmujer tras firmar el divorcio

Los mexicanos siguen de muy cerca todos los detalles de la relación entre Enrique Peña Nieto (51), ex presidente de México, y Angélica Rivera (49), a pesar de que terminó hace meses. Ella incluso anunció la separación el pasado 9 de febrero tras la publicación de unas imágenes en las que aparecía su marido con su nueva novia, una bella modelo llamada Tania Ruiz (31). Sin embargo, no se había consumado el divorcio de forma oficial. Aprovechando el fin de su matrimonio, el político se ha despedido de su ex mujer a través de Facebook. (La lujosa y sensual vida de los hijos de Peña Nieto y Angélica Rivera)

"Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de diez años, y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo", ha escrito el ex líder mexicano en su página oficial de Facebook. (Fotos: El sensual bikini rojo de Tania Ruiz, la "novia" del expresidente Peña Nieto)

Las reacciones al frío comunicado de Peña Nieto no se han hecho esperar. Una de las más vehementes ha sido Sofía Castro, segunda hija de Angélica, fruto de un matrimonio anterior, quien ha lanzado un dardo al político en un Storie de Instagram: "¿Y la disculpa qué? Yo 'nomás' digo", en referencia al malestar que hay entre la familia Rivera por las supuestas aventuras extramatrimoniales del ex líder mexicano.





El reproche de Sofía contrasta con la cariñosa despedida que la joven brindó a Peña Nieto cuando dejó de ser presidente de México: "Mi agradecimiento con usted es doble como ciudadana y como hija. Fue y sigue siendo un presidente valiente. ( ) Y como hija te agradezco tu amor, tu ejemplo, tu calidad humana ", dijo hace unos meses.

Los hechos acontecidos en estos últimos meses han dificultado la firma del divorcio, que finalmente se ha terminado por producir. Eso sí, se desconoce si Peña Nieto ha cumplido finalmente con las exigencias de Angélica para poner su estampa al documento. Según contaron medios mexicanos, la ex primera dama estaba "dolida" con él y, por ello, le pidió a su marido un total de 35 coches último modelo, así como la cobertura de los gastos de 12 años de vuelos privados de ella y sus familiares para evitar viajar en aviones comerciales, donde podrían ser objeto de burla y mofa por parte de los pasajeros.