Pillan a Kylie Jenner sin maquillar y la comparan con un monstruo

La belleza de Kylie Jenner ha quedado en duda. Un fotógrafo ha captado una de las peores imágenes de la pequeña del ‘klan' Kardashian-Jenner. Se trata de una imagen de Kylie sin maquillar que ha reventado las redes. (La foto más bestia de Kylie Jenner de la que todos hablan)

Como podemos ver en la imagen tomada por los fotógrafos y publicada en uno de los perfiles gestionados por los seguidores de la multimillonaria, Jenner aparece al natural. Y ahí está el problema. (El nanobikini de Anastasia Karanikolaou, la amiga de Kylie Jenner, desata la locura en Instagram)



Y es que las diferencias entre la imagen de Kylie cuando aparece con y sin maquillaje son tan evidentes y tan notorias que más de uno ha disparado contra ella en las redes.





De hecho, no son pocos los comentarios en las redes criticando a Jenner tras la publicación de esta imagen. "¡Vaya monstruo!", "Qué fea es sin maquillaje", "No me extraña que se ponga kilos de maquillaje" o "Quién mejor que ella para crear una empresa de productos de belleza, el antes y el después de pasar por los maquilladores es tan bestial que sus productos se venden solos..." son algunos de ellos.

Seguramente, teniendo en cuenta lo muchos que cuida su perfil de Instagram la multimillonaria americana, no le habrá hecho especial gracia ver estas imágenes publicadas.

Eso sí, qué mejor publicidad que ver los efectos que tienen sus productos que ella misma. Seguro que más de uno ha corrido a los puntos de venta para hacerse con algunos de ellos.