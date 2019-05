Vídeo: El rídiculo protagonizado por Maluma en la gala MET que se hizo viral

Aunque hubo algunos aplausos, a diferencia de lo ocurrido con las famosas que acudieron a la MET Gala 2019, Maluma no captó la atención de los fotógrafos, quienes lo ignoraron porque estaban esperando tomar imágenes de otras estrellas, según se apreció en el clip.

Para asistir a la MET Gala es necesario contar con una invitación de Anna Wintour, la editora de la revista Vogue, o bien, pagar unos USD 30.000 por un boleto para el evento.

No me gusta maluma pero me parece re mal que lo hayan ignorado porque realmente se siente feo que te inviten a cierto lugar y que despues no te tengan en cuenta pic.twitter.com/5aCoqykbcV