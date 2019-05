Kim Kardashian y Kanye West salen pitando al hospital para el nacimiento de su bebé

La familia de Kardashian - West no para de crecer, y la madre subrogada de la pareja está en trabajo de parto para traer al nuevo miembro, según reporta el portal del E! News.(Kim Kardashian sin ropa íntima y en un ligero vestido primaveral)

Fue en enero cuando se desveló que la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” esperaban a su cuarto bebé via subrogación.

El bebé sería el hermanito menor de North West, Saint West y Chicago West.

A penas el lunes pasado se había especulado que el bebé, que será niño, había nacido, rumor que la Kardashian negó.(Todo lo que se le vio a Kim Kardashian con este vestidito transparente)

“Esperen, acabo de ver las noticias que nuestro niño ya llegó pero no es verdad. Es lunes de Met [Gala], estoy en Nueva York. Estaría en el hospital”, escribió.

Wait just saw news our baby boy came but that’s not true! It’s Met Monday, I’m in NYC. I would be at the hospital lol