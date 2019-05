Las duras palabras del esposo de la embarazada a la que mataron y sacaron el bebé de su vientre

El dolor brota en cada uno de los gestos de Yovany López, el esposo de Marlén Ochoa López, la embarazada a quien asesinaron en Chicago (EEUU) y le sacaron el bebé que llevaba en su vientre, no pudo controlar el llanto al ser abordado por medios de prensa en relación con el crimen. (Estranguló a una embarazada y arrancó al bebé del vientre: En su casa ya había cunas y biberones)

"Solo les digo que esto es muy difícil pasarlo", expreso entre lágrimas. "Es muy doloroso, muy doloroso", agregó como si el llanto no revelara su angustia. (Engañan a una embarazada con ropa de bebé usada, la estrangulan y arrancan al bebé del vientre)

"Ver a la persona, tu esposa, que viviste cuatro años con ella, y ahora la ves con los ojos cerrados", describió. "Es que yo no sé, yo no sé como estas personas tan malas hicieron esto. Ella no les hizo nada", continuó López.

"Ella era una buena persona y no merecía lo que le sucedió", añadió a medios locales. "Sabiendo que tenía su familia, su hijo de tres años. No puedo creer. Esto es muy duro, muy duro", sostuvo el hombre quien procreó otro hijo con la mujer que tiene 3 años.

Además cuestionó la lenta acción de las autoridades en la investigación para esclarecer el caso.

Aunque la joven de 19 años desapareció a finales de abril, no fue hasta este martes que hallaron su cuerpo en un bote de basura en el patio trasero de la casa de dos de las detenidas.

Tres personas fueron acusadas por el crimen, incluyendo una madre e hija con quienes la víctima se habría contactado mediante un grupo de Facebook para que le suministraran artículos para su bebé.

"Ellos nada más estaban esperanzados a que uno le dijera algo de ella. Alguna información que uno supiera", dijo el hombre sobre la labor de las autoridades. "Pudimos dar, pero la Policía no pudo dar (con Marlén)", argumentó López.

"No lo puedo creer que ellos tienen un ejército de detectives, tienenun ejército de policías en esta ciudad tan grande, no pudieron encontrarla con vida. No lo puedo creer", puntualizó.