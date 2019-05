Pornstar venezolana desafía a Instagram: sube un vídeo donde dando sexo oral

Para nadie es un secreto en que en Instagram está prohibido montar contenido super explícito o pornográfico, pues este será inmediatamente eliminado. Hay personalidades que juegan con fuego y no le importan las políticas de publicación que establece esta red social y postean contenido sexual muy subido de tono. (Pasarán 10 años en prisión por usar a su bebé de tres meses para grabar un video porno)



Antonella Alonso, actriz porno venezolana que está comenzando a ganar espacios en la industria pornográfica de Estados Unidos parece no importarle lo que Instagram establezca o dicte en cuanto a políticas de publicación. La celebridad triple x compartió en su cuenta un video de ella practicando sexo oral, aunque en el video no se ve expresamente que está realizando actos de felación, si deja claro que se trata de una escena de sexo de alguna de sus videos para adultos. (Éstas son las actrices porno que participan en Game of Thrones)

A través de su cuenta de Instagram, @LaSirena69 se pudo ver el polémico clip que indicada una redirección a otra aplicación donde si se podía ver sin censura la escena pornográfica. En la misma publicación, se pudo ver comentarios de sus seguidores y otros merodeadores.