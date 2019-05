La violenta reacción de Jason Momoa al ver el final de Game of Thrones

El actor Jason Momoa, quien participó en la primera temporada de la serie de HBO "Game of Thrones" reaccionó ante el controvertido final de la serie, principalmente con el desenlace de su compañera Emilia Clarke. (Acusan a Jason Momoa de tocar inapropiadamente a su hija)

Cabe recordar que el actor obtuvo el reconocimiento internacional gracias a su trabajo en la primera temporada de la exitosa serie en la que dio vida a "Khal Drogo", rey de la tribu bárbara Dothraki y esposo de Daenerys Targaryen, la cual fue interpretada por Clarke. (Los 10 mejores memes sobre Jason Momoa)

Al igual que los más de 19 millones de espectadores, Momoa se dio cita para disfrutar del final de la serie. Fue en los últimos minutos cuando el actor reaccionó decepcionado ante el desenlace de su "amada" -en la serie de ficción-, quién no logró sentarse en el trono de los siete reinos de Westeros.

A través de una transmisión en vivo en Intagram, el actor fue parte del fenómeno que causó el episodio final, "The Iron Throne", que desde el inicio de su octava temporada batió records de audiencia en toda la historia de la televisión.

Jason Momoa had a very NSFW reaction to Dany’s death in the ‘Game of Thrones’ finale 🤬



(via prideofgypsies | Instagram)pic.twitter.com/xQbV2TzkwT