La madre de Celia Lora habla de cómo vive el lanzamiento del nuevo vídeo porno lésbico de su hija

Después de que se estrenó el video porno de Celia Lora, su madre "Chela" Lora aseguró que aún no ha visto el material para adultos que protagonizó su hija junto a la actriz española Apolonia Lapiedra. ( Foto: Primer desnudo frontal y completo de Celia Lora)

De acuerdo con lo publicado por el programa "Ventaneando", la esposa del rockero Alex Lora, explicó que tanto ella como su esposo respetan la vida y las decisiones de su hija, sin embargo aseguró que el video no "no hemos visto, ni lo veremos". (La actriz porno Celia Lora será la atracción principal de la nueva temporada de "Acapulco Shore")

La hija del astro del rock mexicano, estrenó el material para adultos en la plataforma Hot Go, de la que, además de ser miembro estelar, también es embajadora.

"Ya es una adulta la niña y ella puede decidir sola. Ya cuanto tiempo tiene haciéndolo y bueno, le van saliendo cosas como con playboy y otras cosas. Le ha ido bien, es trabajo", comentó "Chela" Lora.

La modelo de 34 años de edad compartió el set de grabación junto a la actriz española Apolonia Lapiedra, lo que generó una gran expectativa entre los usuarios en redes sociales quienes en muy poco tiempo convirtieron el estreno en tendencia.

Al respecto, la madre de Celia aseguró que fue su propia hija quien le avisó que saldría en el video para adultos para que ni ella, ni su papá se "espantaran".

"Creo que ella lo hace de una manera fina, no se ve vulgar, no nada. No es por nada, pero mi hija es bellisima y bueno creo que esto es lo que le tocó ser. Nosotros la apoyamos", señaló.

Cuando se le cuestionó sobre las preferencias sexuales de su hija, debido al contenido lesbico del material, la esposa de Alex Lora descartó que su hija sea gay "como que es lo de hoy. Si es algo ya hasta como natural, hay que verlo así. Pero no porque Celia lo haya hecho quiere decir que lo sea".

Incluso comparó el trabajo de Celia con el de actores de otro tipo de producciones que, en muchas ocasiones, tienen que realizar escenas intimas con personas del mismo sexo.

Sobre la posibilidad de ver a su hija casándose y viviendo en familia explicó que ella prefiere que "ahorita primero que se realice" pues señaló que, aún casados y con hijos existen muchas personas frustradas, demás de que con este mundo tan feo es irresponsable traer hijos al mundo".

Por lo que, descartó convertirse en abuela en los próximos años, sin embargo aseguró que, como madre, ella le pide mucho a la virgen que encuentre a una pareja que sea su compañera de vida y que la haga muy feliz.