"Hay un vídeo para adultos de Meghan Markle": La pesadilla no cesa para la familia real británica

"Hay un vídeo para adultos de Meghan Markle". Lo que comenzó como un rumor, cada vez ha ido tomando más fuerza y está encendiendo las alarmas dentro de la familia real británica. (La razón por la cual Meghan Markle no estará en la comida con Trump (mientras Kate no podrá zafarse))

Una noticia que, como no podía ser de otra forma, ha llegado a su marido Harry, Kate Middleton, William e incluso también a la mismísima Isabel II. Unas imágenes que, si finalmente ven la luz, pueden poner en jaque a la familia real inglesa. Una vez más. (Fotos: Las imágenes inéditas de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry)

Todo gira en torno a un viejo conocido en el mundillo de este tipo de vídeos Kevin Blatt, un productor de cine para adultos que saltó a la fama hace unos años por ser él quien desveló los vídeos secretos sexuales de, entre otras, la mismísima Kim Kardashian o Paris Hilton.





Un Blatt que asegura que "Existe un vídeo sexual de Meghan Markle y yo lo he visto". Y ojo porque no sería de extrañar que algún día acabara viendo la luz. Teniendo en cuenta la millonada que ganó con sus dos anteriores vídeos polémicos (por mucho que le demandaran acabó con los bolsillos llenos), no son pocos los que apuntan que varios webs dedicadas a vídeos para adultos ya se han puesto en contacto con él para empezar a negociar.

Algo que, desde luego, quieren evitar a toda costa desde la familia real. Obviamente tratándose de alguien de tal importancia (la duquesa de Sussex no es precisamente una ‘celebrity más como sí lo son Kim o Paris) va a ser muy complicado que este vídeo acabe viendo la luz.