Celia Lora se desnuda y ducha acompañada en "Acapulco Shore 6"

Celia Lora terminó desnuda y en la regadera con Mane y Jawy en el nuevo capítulo de Acapulco Shore 6, el polémico reality de MTV. ( La madre de Celia Lora habla de cómo vive el lanzamiento del nuevo vídeo porno lésbico de su hija)

Lora no ha sido una "boss" (jefa) como los de otras temporadas en el programa. Al igual que a los integrantes del reality, a Celia le gusta irse de fiesta y divertirse, pero en el episodio más reciente, se le pasaron las copas. (Foto: Primer desnudo frontal y completo de Celia Lora)

Mientras Mane y Jawy tomaban un baño después de una noche de fiesta, Lora entró a la casa -portando un ajustado vestido de animal print- y era evidente que por su borrachera apenas podía caminar.

Al verla en ese estado, Mane la invitó a que se uniera a la regadera con ellos para que se le bajara el estado etílico y la hija del rockero Alex Lora accedió sin pensarlo mucho.

Se pudo ver entonces cómo Lora ingresó a la cabina de la regadera, que está a plena vista en la casa de los Shore mexicanos y cómo Mane la ayudó a desnudarse.





Después de tomar un baño, Lora salió de la regadera mientras otro integrante del programa, Eduardo "El Chile", le llevaba una toalla para que se secara. Al final se vio cómo Lora se puso una playera y pants para dormir.

La hija de Alex Lora está acostumbrada a causar revuelo con todo lo que hace. Desde su llegada al "reality" Lora dio de qué hablar, pues en el primer episodio, donde se presentó como la jefa de los shores, apareció con un escotado vestido rojo con una abertura en la pierna y sin ropa interior.

La polémica de AMLO

Además, Lora fue duramente criticada hace un par de semanas en redes sociales por unos comentarios que hizo sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Durante una entrevista con Adela Micha para el programa La Saga, Lora dijo que le había pedido a un amigo que "matara" al presidente. Ante la polémica que causó, Lora aclaró que todo fue una broma. Aclaró que ella nunca aseguró que en el país todo estuviera bien "cuando estaba Peña Nieto y La Gaviota".

Su papá, Alex Lora, ya había ofrecido disculpas ante lo dicho por su hija. "Nosotros, mi esposa Chela y yo, no podemos y no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos a nuestro primer mandatario. De antemano una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado (lo que dijo Celia)".