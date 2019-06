Caracas, la ciudad de la muerte: 561 ejecuciones extrajudiciales en sólo en un año

El recrudecimiento de la crisis venezolana y la radicalización de la dictadura de Nicolás Maduro se cuentan en vidas humanas. El Monitor de Víctimas en la Gran Caracas informó que en el área metropolitana de la capital se registraron 1.364 asesinatos en 2018. De ellos, 561 fueron ejecuciones extrajudiciales, y 259 fueron cometidos por la FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana), el escuadrón policial más temido de Venezuela. (Decapitaciones, ejecuciones y lluvía de balas: Los vídeos que demuestran la brutalidad de los colectivos chavistas)

Entre las víctimas, 1.292 eran civiles, siete militares y cuatro escoltas. Eran hombres 1.277, mujeres 83 y transgénero uno. "Las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil más reportado en 2018. El robo, que entre mayo de 2017 y 2018 había sido la primera causa de estas muertes, quedó relegada a un segundo lugar y cobró 263 vidas", dijo Manuel Parejo, coordinador del MDV por parte de Caracas Mi Convive, según informa El Nacional. ( Michelle Bachelet denunció torturas y ejecuciones en la Venezuela chavista)

Un dato impactante es que el 61% de las ejecuciones se produjeron dentro de los hogares. Allí se reportó un cuarto del total de los homicidios.

Ronna Rísquez, coordinadora editorial del MDV, sostuvo que el régimen de Maduro utiliza esta práctica como "una política de Estado", gracias a que tiene escuadrones de la muerte leales. Y sus principales víctimas son jóvenes de barrios pobres.

Parejo: las ejecuciones extrajudiciales son el primer móvil de homicidios en Caracas. Las fuerzas de seguridad del Estado son los principales victimarios. #ConLosDatos









La FAES fue creada el 14 de julio de 2017 por Nicolás Maduro, quien explicó su fundación "para combatir el crimen y el terrorismo". Si en 2016 la Policía Nacional Bolivariana era responsable del 22% de las muertes en el país, al año siguiente, después de solo seis meses de existencia, la FAES aumentó ese lamentable récord en un 10%, hasta llegar al 32%.

"Se meten en tu habitación y te sacan de tu casa. Si te resistes, te matan en tu propia sala. A ellos no les importa que tu familia esté allí mirando, a ellos no les importa que los vecinos puedan escuchar cuando te golpean sin sentido con tubos de acero llenos de cemento", graficó Caracas Chronicles, la organización independiente de noticias sobre Venezuela que lleva meses investigando el accionar de este escuadrón de la muerte.

Van encapuchados para que no se les pueda ver el rostro y la verdad es que hay muy poca información pública sobre este cuerpo. No existen perfiles de los oficiales de FAES, casi nada se sabe de su estructura... Solo se conoce el patrón de conducta que siguen: intimidación, allanamientos en el hogar y ejecuciones.

Para Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), la prestigiosa ONG de derechos humanos que documenta seriamente los muertos y las detenciones arbitrarias, "la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) es un escuadrón de la muerte que siembra terror en las zonas populares con una acción sistemática de ejecuciones, allanamientos arbitrarios, robo en las viviendas y maltrato a detenidos".

Toman militarmente una zona concreta, como si fuesen un ejército de ocupación y generalmente "cazan" a sus objetivos, explicó Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias penales y profesor de la Universidad Central de Venezuela en Efecto Cocuyo. "No es una lógica de seguridad ciudadana en la que se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a un delincuente, no, en su caso ellos entienden que tienen que llegar a dar de baja a 'elementos' que no son personas sino enemigos".