A la venta la casa de Tony Soprano en Nueva Jersey

Si alguien ha soñado alguna vez con vivir como Tony Soprano y tiene 3,4 millones de dólares a mano, está de suerte, pues la casa del mafioso más famoso de la televisión está a la venta por primera vez.



Sus dueños en la vida real, Patti y Victor Recchia, han decidido deshacerse de la vivienda que construyeron y en la que han pasado los últimos 32 años, según publica este viernes un artículo de The New York Times.



Situada en la localidad de North Caldwell, en Nueva Jersey y a unos 45 minutos de Manhattan, esta pequeña mansión levantada en una parcela de más de 6.000 metros cuadrados ofrece cuatro habitaciones, cuatro baños, una casa de invitados, un gran jardín y dos garajes.

Pero sobre todo, da al comprador un pedazo de la historia de la televisión, un lugar que se ha convertido en objeto de peregrinaje para fanáticos de la exitosa serie producida por HBO.

Muchos de ellos se fotografían regularmente a su entrada, donde James Gandolfini aparcaba su coche en los créditos que abrían cada episodio y donde recogía el periódico envuelto en su albornoz blanco.

Durante años, el equipo de The Sopranos viajó a North Caldwell para filmar allí los exteriores de la vivienda del mafioso.

Mientras, el interior de la casa aparece en el capítulo piloto y fue luego reproducido en un estudio de Nueva York donde se grabó buena parte de la serie.

Los creadores visitaron 150 propiedades antes de decidirse por esta, que se terminó por convertir en uno de los ejes de la obra. "La casa de los Recchia determinó el aspecto de todo", admitía la productora Ilene S. Landress en una entrevista en el año 2002.

Aunque desde entonces la casa ha sido renovada, los principales elementos siguen siendo perfectamente reconocibles.

Recchia, que tiene una empresa de construcción, levantó la casa para su familia en 1987, en un ostentoso estilo muy propio de la época en Estados Unidos.

El exterior de ladrillo claro y cuidados jardines va acompañado dentro de altos techos, colores pastel y abundantes elementos dorados.

A comienzos de la pasada década, en pleno apogeo de The Sopranos, los Recchia aprovecharon el tirón de la serie para vender a través de internet planos detallados de la vivienda y consejos para reproducirla en otros lugares.

Ahora, sin hijos en el hogar, la pareja ha decidido poner la casa a la venta para mudarse a otra más pequeña.

El precio, a priori, está claramente por encima de propiedades similares en esa zona, pero los dueños esperan que la fama del edificio dé sus frutos.

"Creo que no se puede cuantificar el valor intrínseco de esta casa", señala Victor Recchia a The New York Times, a quien dio acceso al inmueble para comenzar a agitar el interés de los compradores.

Alejándose de lo habitual en EEUU, los dueños han decidido gestionar el proceso directamente, sin un agente inmobiliario, y para ello piden a los interesados que les remitan sus ofertas y pruebas de que disponen de los fondos necesarios a la dirección de correo electrónico sopranoshouseforsale@gmail.com.