"Doomsday plane": la fortaleza aérea del Pentágono en caso de ataque nuclear

El gobierno de los Estados Unidos tiene contemplado un plan para "el día del juicio final", o eso es lo que parece al conocer las características del "Doomsday Plane", las fortalezas aéreas del Pentágono contra ataques nucleares.

La tripulación del súper avión reveló algunos de los secretos del aeroplano hermano del famoso Air Force One, en el que se transporta el presidente.

Este Boeing 747 modificado es uno de los cuatro diseñados para poner en el aire a miembros de alto rango del gobierno en caso de un ataque nuclear.

En nombre técnico del "Doomsday Plane" es Centro Nacional de Operaciones Aerotransportadas.

El equipo habló sobre algunas de sus capacidades cuando el Secretario de Defensa en funciones Patrick Shanahan abordó el E-4B en la Base Conjunta Andrews en Maryland durante un viaje de una semana a Asia. "Este avión no tiene pantallas táctiles digitales en la cabina o en otra parte", dijo un miembro de la tripulación.

"Las condiciones en las que este avión está destinado a volar requieren un sistema análogo, ya que la tecnología digital se fríe durante una guerra nuclear". Esto los hace inmunes a cualquier gran pulso electromagnético generado por un desastre nuclear.

Aun así, describieron al avión "como un Pentágono de respaldo. Siempre hay un avión en alerta y listo para funcionar: 24 horas, siete días a la semana", mencionó un miembro de la tripulación a CNBC.

"Piénselo así, el avión es básicamente un centro de comando volador", dijo un portavoz del Pentágono a bordo del avión. Son los E-4B Doomsday quienes siguen al presidente de los EEUU durante sus viajes, ya sean nacionales o internacionales.

Esta aeronave ha estado en funcionamiento desde 1980 y se calcula que su vida útil puede alcanzar hasta el 2039. Entre otras funciones que tienen es la capacidad de comunicarse con cualquier persona, en cualquier parte del mundo.

También pueden reabastecerse de combustible en el aire y ha permanecido en vuelo durante 35.4 horas en una sola etapa. Sin embargo, las aeronaves fueron diseñadas para operar en vuelo durante una semana completa sin necesidad de aterrizar.

Los E-4B son operados por el Primer Escuadrón de Mando y Control Aéreo del 595º Grupo de Mando y Control, están coordinados por el Mando Estratégico de los Estados Unidos y se posicionan cerca de Omaha, Nebraska, en la Base de la Fuerza Aérea Offutt.

Cuando el presidente está en los EEUU, Se mantiene un avión de Doomsday con el motor en funcionamiento en todo momento y listo en la base de Offutt las 24 horas del día.

Si el presidente se va al extranjero, los E-4B lo siguen y son conocidos por las tripulaciones como "Air Force One When Counts", mencionaron. En caso de una emergencia, una de las cuatro naves puede reunirse con "Air Force One" casi de inmediato.

Un Doomsday Plane es capaz de operar con la tripulación más grande de todos los aviones en la historia de la Fuerza Aérea de los EEUU, Con 112 personas, tanto de vuelo como personal de la misión. Todos los aviones tienen tres cubiertas.

Los aviones también tienen reabastecimiento en vuelo y han podido permanecer en vuelo y operando hasta 35.4 horas. Aunque ha sido diseñado para ser manejado durante una semana completa.

Los aviones están equipados con una antena de cable que puede mantener al presidente en comunicación, con la flota de submarinos nucleares e incluso si las comunicaciones por tierra hubieran sido destruidas.

La flota E-4 fue operada por primera vez en la década de 1970 durante la Guerra Fría.

Hasta el final de la guerra, una de las salas de guerra voladoras se mantenía constantemente alerta en la Base de la Fuerza Aérea de Andrew, lista para despegar con el presidente a bordo en solo 15 minutos.

Se creía que estos aviones eran la mejor manera de mantener a salvo al presidente en el caso de un ataque nuclear.

En 2006, se habló de que la flota E-4B se retiraría en 2009 bajo el entonces Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, en cambio, solo una de la flota se retiró en febrero de 2007.