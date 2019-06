La relación entre Bradley Cooper e Irina Shayk "pende de un hilo" y todos miran hacia Lady Gaga

Bradley Cooper e Irina Shayk enfrentan una fuerte crisis, según recoge el sitio Page Six de acuerdo a declaraciones de una persona cercana a la pareja. Tras la potente presentación del actor con Lady Gaga en los últimos premios Oscar que se habla de que las cosas entre la modelo rusa y el famoso actor no andan bien. (Nunca imaginamos ver esta foto de la “concha” de Lady Gaga)

Cooper, de 44 años, y Shayk, de 33, están juntos desde 2015 y fueron padres de Lea De Seine en 2017. "Debido a su hija, siguen intentando", dijo una fuente cercana a la pareja al citado medio, y agregó: "Las cosas no están bien. Ninguno de los dos es feliz. La relación pende de un hilo".



Ha habido especulaciones sobre una posible crisis desde que Cooper impactó con una sentida presentación con Lady Gaga en los Oscar en febrero pasado durante la interpretación de la canción "Shallow" de la película A Star Is Born, que ambos protagonizaron y marcó el debuto del actor como director.

Pero Gaga terminó con los rumores diciendo que lo que se vio en la pantalla fue solo actuación. "¿La gente vio el amor? Eso es lo que queríamos que vieras", explicó la estrella.





En octubre pasado, Page Six había informado sobre los problemas entre Cooper y Shayk. Una fuente dijo en ese momento: "Son miserables juntos. Lo han estado durante meses. Él no bebe y está en la espiritualidad. Ella quiere salir". Una persona que presenció una cena entre la pareja añadió: "No parecían felices. . . Apenas se hablaron durante la comida".

El propio actor contó tiempo atrás que, cuando estaban rodando la serie Alias, entró en una destructiva espiral de drogas y alcohol de la que tuvo que salir de un solo golpe. "Fue una época difícil", dijo en una entrevista. Su lucha contra el abuso de sustancias lo llevó a querer abandonar la actuación durante la filmación de la serie y renunció con la creencia de que pronto sería despedido de todos modos. Después de ese momento, decidió mantenerse sobrio.

Tanto la modelo, ex del jugador Cristiano Ronaldo, como el actor mantienen su relación fuera de las cámaras y pocas veces asisten a eventos de Hollywood juntos.

"Simplemente decidí que mi vida personal será tranquila. Es por eso que se llama 'personal', porque es algo para mi y mi familia, y me siento feliz con eso ", dijo entonces Shayk Glamour UK. Cooper también fue claro al interrogado sobre su vida privada: "Simplemente no hablo de ciertas cosas".