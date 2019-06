El secreto de una exestrella porno para perder 88 libras en un año

La exestrella porno Jenna Jameson ha vivido una gran transformación tanto personal como física. A través de Instagram ha compartido fotografías de su antes y después, luego de perder 88 libras (40 kilos) en tan solo un año; además de compartir con sus seguidores algunos de sus tips para bajar de peso. (Una feligresa de 69 años mata a su marido de dos balazos tras pillarlo viendo porno)

Jameson, quien en su momento fue nombrada como "La Reina del Porno", ha presumido de nueva cuenta su escultural figura tras someterse a una dieta cetogénica y en un post compartió todos los beneficios que tiene el llevar este tipo de alimentación. ( Por qué el porno puede crear adicción entre los jóvenes )

"Después de dar a luz y tratar de averiguar cómo deshacerme de la grasa de mi vientre, regresé a la dieta cetogénica. Sabía que esta era la mejor manera de deshacerme del obstinado grosor de mi vientre", escribió Jenna en su publicación, junto con unas fotos de su antes y después de la transformación.

Jenna explicó que luego de cumplir 40 años, sintió la necesidad de transformarse y por ello es que llevó a cabo algunas modificaciones en su alimentación.

Lo primero que hizo fue renunciar al azúcar, a los alimentos procesados y a los carbohidratos que su cuerpo no necesita.





Otro de los secretos de Jenna para bajar de peso es que siempre prepara todos sus alimentos. Y también, esta actriz XXX resaltó que su cambio se ha logrado, en gran parte, a su rutina de ejercicio, la cual nada tiene que ver con estar horas y horas en el gimnasio.

"Me siento rara cuando la gente me pregunta mi rutina de ejercicios. Siento que no creerán que perdí todo este peso solo con dieta, pero es la verdad. Desearía ser ávida del gimnasio, pero no lo soy. Desprecio el gimnasio", indicó Jameson, quien considera que el haber sido bailarina ayudó para que luego de hacer la dieta cetogénica, sus músculos volvieran a aparecer.

"Mi pérdida de peso nunca fue acerca de complacer a la sociedad. La de ustedes tampoco debería serla. Es acerca de salud, es acerca de estar con nuestros hijos, es acerca de la longevidad. Así que sigan sexys pero ¡luchen por la salud!", aseguró esta famosa del mundo del porno.