Una Britney Spears llena de ira acusa a los paparazzi de editar las imágenes para sumarle kilos

Britney Spears ha acusado a los paparazzi de editar fotos suyas al natural para hacer que parezca más "gorda". El enojo y descargo de la "Princesa del Pop" en las redes sociales se dio luego que salieran a la luz de ella con su novio, Sam Asghari, disfrutando de las playas de Miami durante el fin de semana. ( Britney Spears al mejor estilo de Michael Jackson: Sus mejores pasos de baile)

En plena recuperación por una fuerte depresión que la llevó a internarse por un mes en un clínica psiquiátrica, la cantante acusó a los fotógrafos de querer perjudicarla vendiendo una imagen de su físico que no es real. (Britney Spears se monta una sesión sexy de yoga y deja con la boca abierta a Instagram )

A Spears no le ha hecho ninguna gracia descubrir lo poco favorecida que, en su opinión, aparece en dichas imágenes, y recurrió a su perfil de Instagram para compartir un video en el que responde a todos los fans que la acusan de compartir en sus redes sociales imágenes retocadas al compararlas con con las fotografías suyas que ven con frecuencia en los medios sin editar.

"Hola. Por favor, no me juzguen, tengo un aspecto terrible", arranca el clip en el que tiene la máscara de pestañas corrida y el pelo revuelto después de practicar esquí acuático.

"Nadie se pregunta nunca si las fotos de los paparazzi son falsas o si las han alterado de alguna manera y si, en consecuencias, las noticias son verdaderamente 'reales' (....) En las fotos que me sacaron parece que peso 18 kilos más que hoy. Así es como estoy ahora, y estoy flaca como una aguja", expresó la intérprete de "Piece of Me", que lució la misma bikini roja que tenía cuando fue retratada por los paparazzi para demostrar que se ve más delgada que en las fotos publicadas.

MEGA, la agencia de fotografía que publicó las fotos en cuestión, dijo a Page Six en una declaración exclusiva que las acusaciones son "ridículas".





"Creemos que Britney se ve muy bien y es ridículo sugerir que las fotos o el video fueron alterados de alguna manera", dijo el representante de la agencia. "Fue bueno verla feliz y divirtiensoe, y le deseamos lo mejor ".

Mientras tanto, algunos creen la "teoría conspirativa" de la que Spears. Los fanáticos han especulado con el padre de la cantante, Jamie Spears, quien está a cargo de su tutela, y su equipo de administración está publicando contenido antiguo en línea para que parezca que no está bien.