Este es el mapa de Microsoft con el que puede seguir el coronavirus en tiempo real

El coronavirus avanza rápidamente en todo el mundo, el número de casos va aumentando y estar al tanto de las últimas novedades puede resultar complicado. Por ese motivo, Microsoft ha lanzado un mapa online que permite seguir la propagación del virus y muestra los casos mundiales en tiempo real.

El rastreador agrega los datos de diversas fuentes: la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

La imagen principal del mapa muestra el total de casos confirmados, así como un desglose de los casos activos, casos recuperados y fallecidos. Además, permite al usuario pinchar en un país en concreto para ver información localizada, así como las últimas noticias y vídeos de esa localización. Además, el rastreador está disponible tanto en ordenadores como en dispositivos móviles, por lo que es fácil de usar cuando el usuario está en casa o fuera.

A fecha 16 de marzo de 2020, el total de casos confirmados de coronavirus es de 174.884, con 6.705 muertos y 77.657 recuperados hasta el momento. En el caso de España se registran 9.407 casos, 335 muertos y 530 recuperados.

El COVID-19 ha sido clasificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Tedros Adhanom, Director General de la OMS, explicó: “Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios. Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este virus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer».

“Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus. Y nunca antes habíamos visto una pandemia que se pueda controlar, al mismo tiempo», agregó.