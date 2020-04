¿Crearon los chinos el coronavirus en un laboratorio?

Mientras el Wenliang daba su último respiro, ese mismo día otro caso pasaba casi desapercibido: el periodista Chen Quishi, que llevaba durante semanas publicando informaciones críticas con el régimen desde Wuhan, desapareció misteriosamente, en un caso que se ha relacionado con la censura informativa impulsada desde Pekín.

De igual manera, China expulsó a los periodistas de nacionalidad estadounidense de tres periódicos de referencia de ese país: The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal.

Estos trabajadores de la prensa fueron expulsados del país, de zonas con mayores libertades como Hong Kong, donde suelen tener base organizaciones que no pueden hacerlo en el continente chino (como ONG en defensa de los derechos humanos).

Por esta razón, muchos se preguntan ¿por qué China se empeñó tanto en silenciar a periodistas y médicos?

Otros, incluso recuerdan la caótica estrategia de comunicación a la que llevó a cabo la URSS con Chérnobil en 1986 y que es muy parecida a la que aplicó desde un principio China.

Por otra parte, China ha exigido una explicación de Brasil después que el ministro de educación del gobierno vinculó la pandemia del coronavirus con el «plan de dominación mundial» de Beijing, en un tuit que imita el acento chino.

«Geopolíticamente, ¿quién saldrá más fuerte de esta crisis global?» escribió en Twitter el sábado. «¿Quién en Brasil está aliado con este infalible plan de dominación mundial?»

¿Es posible que se les fuera la mano en algo y en el mejor de los casos, no han parado de mentir?