Alemania y Reino Unido comienzan prueba en humanos de una posible vacuna contra el coronavirus

En su sesión informativa diaria, el secretario de Salud, Matt Hancock, el equipo de la Universidad de Oxford y otros 22 millones de libras (25 millones de dólares) para otro proyecto de vacuna desarrollado por el Imperial College de Londres.

El ministro de Salud británico, Matt Hancock, anunció que un equipo de la Universidad de Oxford iniciarán este jueves 23 de abril las pruebas en humanos de una posible vacuna contra el coronavirus.

En este proyecto, según Hancock, el Gobierno ha puesto 20 millones de libras (22,60 millones de euros) a disposición del equipo de Oxford y otros 22 millones de libras (24,90 millones de euros) en otra vacuna en la que trabaja el Imperial College London.

Hancock señaló que aunque el desarrollo de una vacuna es un camino de incertidumbres, “las ventajas de ser el primer país del mundo que desarrolle una vacuna tenga éxito son tan enormes que estoy poniendo todos los recursos posibles”. En la rueda de prensa diaria, añadió: “En tiempos normales, llegar a esta etapa habría costado años”.

NEWS: The first human trials for vaccines begin in the UK on Thursday. We’re giving the 2 leading UK vaccine teams at Oxford & Imperial all the support they need to make it happen pic.twitter.com/VGVwqyNpJ2

— Matt Hancock (@MattHancock) April 21, 2020