Todo lo que debes saber sobre el remdisivir, el primer fármaco que EE.UU aprueba contra el Coronavirus 

Gilead Sciences Inc. desveló los datos de un estudio hecho en los Estados Unidos de su medicamento Remdesivir que mostraron que la droga había alcanzado el objetivo primario en un ensayo sobre su efectividad en el tratamiento de COVID-19.

Este medicamento se administra por vía intravenosa y estará disponible para algunos de los pacientes más graves de coronavirus (Covid-19) en Estados Unidos esta semana, después de que la Casa Blanca diera luz verde a ese tratamiento por la vía rápida, anunció este domingo 3 de mayo su fabricante.

«Los datos muestran que el Remdesivir tiene un efecto claro, significativo y positivo en la reducción del tiempo de recuperación», dijo este miércoles 29 de abril Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés).

El médico e investigador, el líder científico en la lucha de Estados Unidos contra la pandemia, destacó, además, que ese medicamento demuestra que «una droga puede bloquear este virus».

El estudio demostró que los pacientes que recibieron tratamiento con Remdesivir durante 10 días consiguieron una mejoría similar en su estado clínico en comparación con aquellos que tomaron Remdesivir durante 5 días.

No se identificaron nuevos efectos adversos con este medicamento en ninguno de los grupos de tratamiento.

Gilead planea enviar los datos completos para su revisión y publicación en una revista científica revisada por pares en las próximas semanas.

De esta manera, el Gobierno de EE.UU. prevé autorizar el antiviral Remdesivir para el tratamiento de la Covid-19 después de este ensayo clínico, según informó The New York Times.

Se trata del primer fármaco que demuestra eficacia contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Los resultados del ensayo

El remdesivir, que fue desarrollado originalmente para tratar otros coronavirus como el SARS y también se ha probado en el ébola, no tiene licencia ni está aprobado para su uso en ninguna parte del mundo.

Pertenece a un tipo de drogas que actúan directamente sobre el virus, en lugar de hacerlo sobre la respuesta inmunológica del cuerpo ante este.

En Estados Unidos se encuentra en la fase 3 de prueba, que es el nivel previo al que debe acceder cualquier medicamente antes de obtener la autorización para su uso comercial por parte de las autoridades sanitarias.

Esta investigación comparó la evolución de un grupo de pacientes que recibió Remdesivir con la de otro grupo que no lo recibió. En este segundo grupo que no fue tratados con el fármaco, la duración de la Covid fue de 15 días. En el primero, que sí recibió el antiviral, la evolución de la enfermedad se redujo a once días.

El estudio también ha observado una reducción de la mortalidad. Fue del 8% entre los que recibieron remdesivir frente al 11% entre quienes no lo recibieron.

Han advertido que los resultados del ensayo clínico aún no han sido revisados por la comunidad científica ni publicados. Pero aclaró que se han hecho públicos porque había una obligación ética de informar a los pacientes para que los que habían sido asignados al grupo control pudieran beneficiarse del tratamiento.

Cuál es el siguiente paso

El profesor Mahesh Parmar, director del Medical Research Clinical Trials Unit, un centro de investigación en el University College de Londres, explicó a la BBC que aún hay varias cosas que deben ocurrir antes de que este medicamento pueda estar disponible a un público más amplio.

«Los datos y los resultados deben ser verificados por los entes reguladores para valorar si la droga puede ser autorizada y luego debe hacerse la valoración por parte de las autoridades sanitarias de los distintos países», apuntó Parmar, quien supervisó el ensayo con el Remdesivir en la Unión Europea.

«Mientras estos ocurre, obtendremos más datos y datos de más largo plazo de esta prueba y de otras sobre si este medicamento también puede prevenir las muertes por covid-19», dijo.

Qué es el remdesivir

Es una droga experimental producida por la empresa Gilead Sciences. La empresa lo describe como un “análogo nucleotídico con actividad antiviral de amplio espectro”.

Como bien lo aclara la empresa, el remdesivir no ha sido aprobado para ningún uso por ningún país del mundo.

“Es una medicina experimental de la que no se ha establecido que sea segura o eficaz para el tratamiento de ninguna condición”, explican.

En febrero, la OMS ya había indicado que el remdesivir mostraba potencial contra el covid-19.

Este miércoles 29 Gilead Sciences ha dicho que “está al tanto de datos positivos” en un estudio sobre un posible tratamiento de coronavirus.

“Entendemos que el ensayo ha alcanzado su objetivo principal y que el NIAID proporcionará información detallada en una próxima sesión informativa”, dijo Gilead.