Los diez beneficios del chocolate que no sabías y que lo hacen aún más tentador 

Numerosas investigaciones han determinado que el chocolate negro es un alimento rico en antioxidantes y posee importantes beneficios para la salud.

El consumo de chocolate podría puede, incluso, ayudar a prevenir y tratar diferentes dolencias. Pues, se trata de un analgésico natural, gracias a las reacciones químicas que se dan en el cuerpo al comer alimentos dulces.

y es que hasta el olor del chocolate produce cambios en las ondas cerebrales theta, que inducen a la relajación.

Además, su consumo estimula la liberación de endorfinas adicionales, las cuales generan sensación de placer y proporcionan bienestar, ya que aumentan los niveles de serotonina.

El chocolate, además, es el ingrediente perfecto para tartas, es el famoso acompañante de los churros y mucho más.

Pero, ¿cuál es el tipo de chocolate más saludable?

Siempre es mejor opción un chocolate negro, pero dentro de estos hay que saber elegir aquellos con mayor porcentaje de cacao.

El diario británico ‘The Independent’ ha recopilado 10 beneficios para la salud de su consumo.

1. Mejora el estado de ánimo

El chocolate contiene triptófano, que es un aminoácido precursor de un neurotransmisor llamado serotonina que está fuertemente ligado al placer y bienestar mental.

Por esta razón, muchas veces se recomiendan el consumo de chocolate como ‘solución’ para mejorar el estado de ánimo e incluso la depresión.

2. Es bueno para la dentadura

El consumo de chocolate, puede ayudar a prevenir la caries dental, ya que según algunos estudios, los agentes antibacterianos presentes en los granos de cacao compensan sus altos niveles de azúcar.

La manteca de cacao cubre los dientes con una capa protectora que puede ayudar a prevenir la aparición de la placa dental y la acumulación de bacterias.

3. Favorece la circulación sanguínea

Según estudios clínicos, el chocolate contiene flavonoles que contribuyen a la relajación de los vasos sanguíneos e influyen en una buena circulación sanguínea, también reducen el riesgo de acumulación de plaquetas, que forman coágulos de sangre, y contribuyen al buen funcionamiento del sistema vascular.

El Journal of the American College of Cardiology, determinó que consumir diariamente una bebida rica en flavanoides de cacao podría disminuir los efectos negativos de la diabetes en los vasos sanguíneos. Es así, como pacientes participantes en esta investigación con diabetes tipo 2, experimentaron un 30% de mejora en las funciones de su sistema circulatorio, restaurando sus funciones circulatorias en el mismo nivel de rendimiento estimado en una persona sin factores de riesgo cardiovasculares conocidos.

Otro estudio realizado en Australia en 2012, concluyó que el chocolate puede incrementar la formación de óxido nítrico endotelial, que contribuye a la reducción de la presión sanguínea.

4. Mejora la piel

El chocolate tiene una acción fotoprotectora en la piel al disminuir los daños causados por el sol y los radicales libres.

Además, por sus efectos antioxidantes minimiza la aparición de signos de envejecimiento como las arrugas.

Ayuda a reducir la pérdida de agua, a promover la formación de colágeno, y por tanto contribuye a la hidratación celular para tener una piel más firme y suave.

También, mejora el flujo sanguíneo en los folículos pilosos para un mayor crecimiento de cabello más fuerte y brillante.

5- Es un aliado para bajar de peso

Según el neurocientífico Will Clower, autor del libro ‘Eat Chocolate, Lose Weight’ (‘Come chocolate, pierde peso’), un pequeño trozo de chocolate antes de comida hace que las hormonas ‘comuniquen’ al cerebro que la persona se siente llena.

Por esta razón, el chocolate ayuda a evitar los excesos de comida y a prevenir la obesidad.

6. Es bueno para el cerebro

Según una investigación de la Universidad de Harvard (Massachusetts, EE.UU.), el chocolate mejora el flujo sanguíneo a varias partes del cerebro y fomenta la función cognitiva.

Los flavonoides, el magnesio y un extracto de cacao bautizado como lavado pueden ayudar a prevenir el daño neuronal y el deterioro cognitivo entre los pacientes del mal de Alzheimer.

El chocolate podría ayudar a prevenir enfermedades y contribuye a la regeneración celular.

7. Minimiza la aparición de signos de envejecimiento

El chocolate tiene una alta capacidad de absorción de radicales de oxígeno, lo que significa que retrasa la aparición de características del envejecimiento, manteniendo nuestro sistema sin degradarse, o por lo menos, lo hace en un mayor tiempo de lo esperado.

8. Es muy bueno para el corazón

Según un estudio de la Universidad de Illinois (EE.UU.), el chocolate contribuye a reducir los altos niveles de colesterol. Según otros trabajos realizados en el Reino Unido y en Colombia, el chocolate puede reducir en un tercio el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas.

La epicatequina, un polifenol, tiene un efecto cardioprotector: promueve la circulación sanguínea, incrementa la elasticidad de las paredes arteriales, reduce la presión arterial, así como la formación de las placas ateroscleróticas, eleva el colesterol bueno HDL, y mejora la resistencia a la insulina.

9. Previene el estrés

Investigadores suizos y alemanes descubrieron que el cacao puede reducir los niveles de la hormona causante del estrés.

10. Ayuda al embarazo

Un estudio estadounidense de 2016 demuestra que el consumo diario de chocolate por parte de mujeres embarazadas puede beneficiar al crecimiento y desarrollo del feto.