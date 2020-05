Cómo descongelar el pescado: Trucos para hacerlo de manera segura 

La importancia de aprender a descongelar el pescado de manera correcta, no solo nos ayuda a evitar que pierda su sabor y jugosidad. Es también una forma de evitar que se contamine con bacterias y parásitos.

Existen diferentes formas de descongelar el pescado de forma segura. Pero como primera regla general nunca debes hacerlo a temperatura ambiente y sin que esté tapado.

El pescado es muy perecedero y puede ocurrir que se descomponga el exterior mientras que aún esté congelado el interior.

¿Cuál es la manera tradicional de descongelar el pescado?

El pescado se coloca tapado con el envoltorio que haya tenido durante la congelación dentro de la nevera, en la parte donde llegue menos frío. Es mejor que lo hagas la noche anterior al día que vayas a cocinarlo porque el proceso es lento, pero el pescado se descongela gradualmente y los resultados son los mejores.

Ventajas: De esta manera el pescado se descongela muy lentamente y no pierde jugosidad.

En contra: Es un método bastante lento, que puede durar muchas horas, dependiendo del tamaño del pescado.

¿Cuál es el método más rápido para descongelar el pescado?

Si no dispones de tanto tiempo y no puedes hacerlo en el frigorífico, otra opción es descongelar el pescado en agua fría. ¿Cómo? Sella bien el pescado dentro de una bolsa de plástico, por ejemplo, para que no entre agua, y ponlo dentro de otro recipiente con agua fría. La diferencia de temperatura hará que el pescado se descongele.

Si flota, coloca un plato u otro elemento que presione el pescado para que quede completamente sumergido. Cambia el agua cada media hora aproximadamente para que no se caliente y se pueda seguir con la correcta descongelación. Este procedimiento puede durar dos o tres horas.

¿Es seguro descongelar pescado en el microondas?

La opción más rápida para descongelar alimentos es el microondas. Utiliza su opción de ‘descongelar’ y un recipiente cerrado, así evitarás que el pescado quede reseco, porque el vapor de agua que se forma ayudará a homogenizar la temperatura interior.

Un truco para descongelar una pieza de pescado de forma individual es hacerlo con el Estuche de Vapor: añade dos o tres cucharadas de agua, después coloca la bandeja y, encima, las piezas de pescado que quieras descongelar en distintas fases y tiempos cortos.

Descongelar pescado, así, en el microondas va muy bien, porque te permite también cocinarlo en un momento. Además, su sabor y su textura no se ven afectadas.

Sin embargo, algunos especialistas no recomiendan este truco. Si bien es cierto que en este electrodoméstico existe la opción de ‘descongelar’ no es aconsejable puesto que este alimento puede llegar a cocerse en cuestiones de segundos y puede perder sabor y textura.